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Samsun'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Samsun’da 4.

Samsun'da 4. katın penceresinden tavuk kümesinin üzerine düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.


Olay, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Hacer Ş. oyun oynarken acık olan 4. kattaki evlerinin penceresinden sineklik açılınca yere düştü. 4. kattan tavuk kümesinin üzerine düşen küçük kız ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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