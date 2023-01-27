Samsun'da 4 kilo 200 gram metamfetamin ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından 4 kilo 200 gram metamfetamin, hassas terazi ve silahla yakalanan 5 kişiden 3'ü mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbar edilen M.Ç., Y. M., İ.Ö., Ş.Ş. ve D.Ş. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 kişi ile birlikte, 4 kilogram 200 gram metamfetamin maddesi, 2,63 gram esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 2 adet hassas terazi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, ve 3 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 5 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen İ.Ö., S.Ş.ve M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine göderilirken, Y.M. ve D.Ş. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.