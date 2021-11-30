İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da 4 kilo bonzai ele geçirildi: 4 gözaltı

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu 4 kilo 90 gram bonzai ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 4 kilo 90 gram bonzai ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde durdurulan 1 araçta yapılan aramada 4 kilo 90 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi) ele geçirdi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.


Soruşturma devam ediyor.

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