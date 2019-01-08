Samsun'da 4 otomobil birbirine girdi: 1 yaralı

Samsun'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken otomobillerin çekiciye yüklenmesine polisler de yardım etti.

Kaza, İlkadım ilçesi Fuar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk A. idaresinde 55 D 1507 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, cadde kenarında park halinden çıkış yapan Hasan Y.'nin kullandığı 55 AAB 027 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil sürüklenerek yine cadde kenarında park halinde olan 55 VJ 180 ve 55 EM 081 plakalı otomobillere çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralanırken 4 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen çekici ise hasar gören otomobilleri yerinden kaldırdı. Bu sırada otomobili çekiciye yükleyen vatandaşlara yağan yağmura rağmen polis ekiplerinin de yardım etmesi takdir topladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.