Samsun'da 4 yıl 8 ay cezası bulunan PKK'lı yakalandı

Samsun'da PKK terör örgütünü mensubu olup hakkında 4 yıl 8 ay hapis cezasının bulunduğu öğrenilen bir kişi Samsun'da yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin Samsun'da faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yaptıkları müşterek çalışmalarda İzmir'de PKK/KCK'nın sokak eylemlerine katıldığı ve ve yine örgütün şehir yapılanması içerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.U.'yu Samsun'da yakalayarak gözaltına aldı. İlkadım ilçesinde yakalanan S.U. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.