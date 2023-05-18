Samsun'da 41yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs bekçiler tarafından yakalandı

Samsun'da hakkında 41 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi devriye gezen bekçiler tarafından şüphe üzerine yapılan kimlik sorgusunda yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyasköy Polis Merkezine bağlı bekçiler devriye gezerken şüphe üzerine durdurdukları Ö.A.'ya kimlik sorgulaması yaptılar. Şüpheli şahıs hakkında çeşitli suçlardan 41 yıl 3 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ö.A İlyasköy Polis Merkezine teslim edildi.