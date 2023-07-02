Samsun'da 43'üncü kültür ve sanat sezonu final yaptı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 43'üncü kültür ve sanat sezonu düzenlenen konserler ve gösteri programlarıyla tamamladı. Haziran ayı süresince düzenlenen etkinlikler sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Yatırımlarıyla Samsun'a değer katan Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel ve sosyal yaşamına da ışık tutmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana kendi yeteneğinin peşinden giden binlerce çocuğun ve yetişkinin hayatına dokunan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Samsun'un kültür ve sanat hayatına katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı 43'üncü kültür ve sanat sezonunu haziran ayı süresince düzenlenen birbirinden güzel konser ve gösteri programlarıyla tamamladı. Programlara sanatseverler ilgi gösterirken, sergilenen performanslar ise büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Türk Sanat Müziği Yıl Sonu Kapanış Konseri ‘Rindlerin Akşamı' ismiyle gerçekleştirildi. Konservatuvarın kurucu isimlerinden, TRT sanatçısı, Bestekar Cavit Ersoy'un sanat danışmanlığı ile dinleyiciyle buluşan ve Türk Sanat Müziği formlarından birçok eserin icra edildiği programda seyirciler de konser boyunca şarkılara eşlik etti.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ve Halk Eğitim Merkezleri Müdürlüğü ‘Hayat Boyu Öğrenme Programı' iş birliği ile yürütülen sanat kurslarının yılsonu temsili ise Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Bağlama, gitar, keman, piyano kurslarının yetenekli öğrencilerinin sahne aldığı yılsonu gösterisi veliler tarafından yoğun ilgi gördü. Kursa katılan öğrencilerin yeteneklerini sergiledikleri temsilde Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencileri kendi yazdıkları çocuk oyunu ile sahne alırken, çocuk korosu hazırladıkları mini konserle izleyiciye keyifli anlat yaşattı.

Neşet Ertaş türküleri seslendirildi

Öte yandan, yine Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından hazırlanan bozkırın tezenesi sanatçı Neşet Ertaş'ı anma ve vefa konseri ‘Bir Garip Sazım' adıyla sanatseverlerle buluştu. Neşet Ertaş'ın türkülerine konser süresince her yaştan yüzlerce dinleyici keyifle eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Dansları Topluluğu tarafından hazırlanan ‘Karadeniz'in Renkleri' isimli iki gösteri ise yine Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Gösterilerde Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Teke Zeybeği ile birlikte Van, Diyarbakır, Gaziantep yörelerine ait halaylar ve Kafkas dansları sahnelendi.

“12 branşta 600'den fazla öğrenci eğitim aldı”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İdris Akdin, konservatuvarın 2022-2023 yılı öğretim yılında 12 branşta 600'den fazla öğrenciye eğitim verildiğini belirterek, “Eğitim verdiğimiz öğrencilerimiz yılsonu temsilinde bizlere yeteneklerini sergilediler. Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sezon içerisinde çok sayıda konser icra etti. 43'üncü kültür ve sanat sezonunu da Haziran ayı süresince düzenlediğimiz programlarla çok güzel bir şekilde tamamladık. Programlarda yer alan, destek olan ve izlemeye gelen tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum” dedi.