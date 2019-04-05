Samsun'da 440 milyon TL'lik dev sağlık yatırımı

"Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında Samsun'da devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte toplam 440 milyon 654 bin 312,20 TL yatırım yapılması planlanıyor.

Samsun'da 2003 yılından bu yana devralınıp tamamlanan ve başlanıp bitirilen sağlık yatırımları için, Son Beş Yıllık Kalkınma Planı'na (2014-2019) göre 184 milyon 228 bin 702 TL kaynak kullanıldı. Devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte toplam 440 milyon 654 bin 312,20 TL yatırım yapılması planlanıyor. Bu kapsamda 184 milyon 228 bin TL tutarındaki Asarcık Devlet Hastanesi, 75 yatak Havza Devlet Hastanesi, 75 yatak Terme Devlet Hastanesi, 25 yatak Ladik Devlet Hastanesi, Eğitim Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası (Onarım), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (200 Yatak + 60 AMATEM), Çarşamba Devlet Hastanesi (250 Yatak), Asarcık İlçesi Akyazı Sağlık Evi işleri tamamlandı.

Sağlık yatırımları bir bir tamamlanıyor

Devam eden yatırımlar kapsamında 43 milyon 242 bin TL proje tutarındaki Vezirköprü Devlet Hastanesi'nin (150 Yatak, 20 Unit ADSM) yüzde 80'i tamamlandı. 37 milyon 55 bin TL proje bedelli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek 127 Poliklinik Binası işinin yüzde 55'i tamamlandı. 14 milyon 676 bin TL proje bedelli 25 Yataklı Salıpazarı Devlet Hastanesi'nin yüzde 35'i tamamlandı. 126 milyon 900 bin TL proje bedelli 250 Yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin 3 Mart tarihinde temeli atıldı. 4 milyon 944 bin TL proje bedelli SBÜ Samsun EAH Nükleer Tıp Merkezi'nin yer teslimi yapıldı. 14 milyon 974 bin TL değerindeki 25 Yataklı 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi'nin yer teslimi yapıldı ve 14 milyon 634 bin TL proje bedelli 25 Yataklı Kavak Devlet Hastanesi'nin yer teslimi yapıldı.

Dev sağlık yatırımı sıra bekliyor

809 milyon 611 bin TL proje bedelli 900 Yataklı Şehir Hastanesi'nin (450 Genel Hastane, 250 Göğüs+ KVC, 200 Onkoloji) ihale süreci Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor. 100 milyon TL proje bedelli 150 Yataklı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi ile 100 Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri'nin işi yer teslimi aşamasında.