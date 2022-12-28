Samsun'da 45 bin 900 dal makaron ele geçirildi

Samsun'da KOM polisi tarafından bir ikamette yapılan baskında 45 bin 900 dal makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Bafra ilçesi Altınyaprak Mahallesi'nde bulunan bir ikamete baskın düzenledi. Yapılan aramada 41 bin 900'ü dalı doldurulmuş, 4 bin dalı boş olmak üzere toplam 45 bin 900 dal bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Y.G. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.