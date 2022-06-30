Samsun'da 46 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız polis tarafından bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan Yavuzer ailesi 15 yaşındaki kızları Sultan‘dan 46 gündür haber alamıyordu. 24 yaşlarındaki N.A. tarafından kızları Sultan Yavuzer'in uyuşturucuya alıştırıldığını ve kaçırıldığını iddia eden aile polise başvurdu.

Emniyet güçlerinin yaptığı araştırmalar dün akşam sonuç verdi. İlçesi dışında bir yerde polis tarafından tanınan Sultan Yavuzer'in yapılan kimlik kontrolüyle kayıp başvurusunun bulunduğu tespit edildi. 15 yaşındaki kız, ailenin iddiaları doğrultusunda yapılan incelemenin ardından Canik ilçesindeki ailesine teslim edildi.

Baba Seyfettin Yavuzer, “Dün akşam polis ekipleri onu fotoğrafından tanımış. Allah onlardan razı olsun. Getirip bize teslim ettiler. Artık kızımın üzerine daha çok düşeceğiz. Problemlerinde destek olacağız. Hep birlikte çözmeye çalışacağız inşallah” dedi.