İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da 47 yaşındaki polis memuru kansere yenik düştü

Samsun’da 47 yaşındaki 23 yıllık polis memuru yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Samsun'da 47 yaşındaki 23 yıllık polis memuru yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli 23 yıllık polis memuru Oktay Oktay (47), bir yıldır yakalandığı böbrek tümörü ve ilik kanseri hastalığından tedavi gördüğü özel bir hastanede dün akşam hayatını kaybetti.


Polis memuru Oktay'ın bugün saat 13.00'te Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine gönderileceği öğrenildi.

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