Samsun'da 48 saat içinde 4 aileyi korona ayırdı, yasaklı kına gecesinde 17 yeni vaka

Samsun'da yemekli kına gecesi yasak olduğu için misafirlerin bir mekanda ağırlandığı yemekte pozitif ve onların temaslısı 17 vaka ortaya çıktı. Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı son 48 saatte 4 ailenin korona virüsü nedeniyle sevdiklerinde ayrıldığını belirterek tedbirlere riayet edilmesini istedi.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından ildeki vaka sayılarının artması nedeniyle uyarı niteliğinde bir açıklama yapıldı. Korona virüsüyle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Vali Dr. Zülkif Dağlı, “Samsun Valiliği olarak tüm kamu kurumlarımızla ortak hareket ederek, ilimizde pandeminin son durumunu, vaka seyrini ve bu seyir karşısında almamız gereken önlemleri görüşüp, karara bağlıyoruz. İlimizde bu kararların sonucunda vaka sayısındaki artış ya da düşüşün tamamen halkımızın kurallara uyum düzeyine bağlı olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Yani alınan tüm önlemler ancak halkımızın önlemlere uyumuyla güçleniyor ya da zayıflıyor. Kurallara uyuyormuş gibi yapıp, ilk fırsatta maskemizi çıkarıp, sosyal mesafeye dikkat etmeden bir hayat sürdüğümüzde, sadece vaka ve kayıp sayımız artırıyor” dedi.

Üzücü örnekler

Vaka yayılımları hakkında üzücü örnekler veren Vali Dağlı, “Üzücü bir örneği yakın zamanda Alaçam ilçemizde yaşadık. korona virüsü bulaşının önlenmesi için yemekli kına gecelerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzda yasak kararı aldığımız ilimizde, bir kına sahibimiz, yemek dağıtamadığından, misafirlerinin hepsini topluca dışarıda bir mekânda yemeğe davet etmiş. Bu dikkatsizlikten pozitif ve onların temaslısı 17 vaka ortaya çıktı. Maalesef kurallara uyuyormuş gibi davranıp, uymama yaklaşımı nedeniyle ilimizde vaka sayımız her geçen gün artıyor. Üzülerek söylüyorum ki kayıplarımız da bu manada artış göstermeye başladı. İlimizde son 48 saat içerisinde 4 ailemiz korona virüsü hastalığı yüzünden sevdiklerinden ayrılmak zorunda kaldı. Onları yanımızda ve sağlıklı tutmak elimizde. Verilerin bize ilimizde virüsün aile içinde, çoğunlukla akrabalar arasında daha hızlı yayıldığını gösteriyor” diye konuştu.

“Gelmek isteyenlere ‘hayır' diyelim”

Virüsün yayılımına ev etkinliklerinde devam ettiğini belirten Dağlı şöyle devam etti:

“Sahada filyasyon çalışması yapan arkadaşlarımızla görüştüğümüzde bize ilginç anekdotlar aktarıyorlar. Ekibimiz temas ve vaka takibi yapmak için aynı apartmanda beraber yaşayan bir aileyi kontrole gittiğinde, virüsü nasıl kapmış olabilirsiniz diye sorunca, hiç dışarı çıkmadık çok dikkat ettik ama eve misafir geldi, hayır diyemedik yanıtını alıyorlar. Aslında ilimizdeki şu an vaka yayılımının özeti bu kısa diyalogda gizli. ‘Misafir geldi, hayır diyemedik'. Bir yere gitmiyoruz, dikkat ediyoruz ama evlerimizde, hala akrabalarımızdan yakınlarımızdan geçmez düşüncesiyle misafir kabul etmeye devam ediyoruz. Lütfen özellikle bu kış döneminde evlerimizde misafir kabul etmeyelim, gelmek isteyenlere ‘hayır' diyelim. Bu kış hepimiz için, aşı uygulaması başlayana kadar, sessiz, sakin bir kış olsun. Sevdiklerimizin arkasından ağlamakla, onları korumak arasındaki tercihte asla tereddüt etmeyelim. Sonradan üzülmenin ah vah etmenin hiçbir faydası olmadığını bilelim. Korona virüse karşı aşı gelene kadar en büyük silahımız kurallara uymak. Kendimiz, ailemiz ve çevremizdekilerin sağlığı için kuralara uyalım.”

Denetim ve kontrollerin devam edeceğini belirten Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Biz Samsun Valiliği olarak İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve belediyelerimiz ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızdan oluşturduğumuz ekiplerimizin sürdürdüğü denetim ve kontrollere kamu kurumlarımızla koordineli bir şekilde devam edeceğiz. Ancak halkımızın desteği olmadan istenilen başarı düzeyini elde etme şansımız yok. Hepimize bu mücadelede büyük görev düşüyor. Hep beraber, el birliğiyle mücadele edelim, korona virüsü ailemizden sevdiklerimizden uzak tutalım” şeklinde konuştu.