İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da 5 bin 740 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 740 adet uyuşturucu hap ele geçerken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 740 adet uyuşturucu hap ele geçerken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde müşterek hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınan M.Ş. ve F.K. isimli şahıslara ait adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 bin 740 kapsül sentetik ecza ele geçirilirken, 2 zanlı "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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