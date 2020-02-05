Samsun'da 5 ilçenin nüfusu arttı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Samsun'un 2018 yılında 1 milyon 335 bin 716 kişi olan nüfusu 12 bin 826 artarak 2019 yılında 1 milyon 348 bin 542 kişiye yükseldi. 5 ilçenin nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 12 ilçenin nüfusu ise azaldı.

2018 yılında binde 17,2 olan nüfus artış hızı ise binde 7,6 düşerek, binde 9,6'ya geriledi. Samsun'un bide 9,6 olan nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 olan Türkiye'nin nüfus artış hızının altında yer aldı. Bu artış hızı ile de 81 il arasında 31. sırada kendine yer buldu.

Türkiye'de ikamet eden nüfus da bir önceki seneye göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 497 kişiye ulaştı. Nüfus sıralamasında Samsun en kalabalık iller arasında 16. sırada yer aldı. Türkiye nüfusunun yüzde 1,62'sinin Samsun'da ikamet ettiği bilgisi yer aldı. Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen bir kilometrekareye düşen kişi sayısı Türkiye için bir önceki seneye göre 1 kişi artışla 108 olurken bu sayı Samsun'da 148 olarak hesaplandı.

Türkiye nüfusu yüzde 50,2 oran ve 41 milyon 721 bin 136 kişiyle erkek nüfus, yüzde 49,8' oran ve 41 milyon 433 bin 861 kişiyle kadın nüfustan oluştu. Türkiye'de erkek nüfus çoğunluğu oluştururken, Samsun'da kadın nüfus öne çıktı. Samsun nüfusunun yüzde 49,6'sı 669 bin 55 kişiyle erkeklerden, yüzde 50,4'ü ise 679 bin 487 kişiyle kadınlardan oluştu.

Samsun'da 29 bin 180 yabancı uyruklu kişi yaşıyor. Yabancı uyrukluların da 15 bin 9'u erkek, 14 bin 171'i ise kadınlardan oluşuyor.

Samsun'da 5 ilçenin nüfusu bir önceki yıla artarken 12 ilçenin nüfusu azaldı. Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde nüfus bir önceki yıla göre arttı, diğer ilçelerde ise azaldı. 2019 yılı nüfusunda en kalabalık ilçeler 338 bin 614 kişiyle İlkadım, 215 bin 633 kişiyle Atakum, 142 bin 761 kişiyle Bafra ve 138 bin 544 kişiyle Çarşamba oldu. En az nüfus ise 8 bin 685 kişiyle Yakakent, 16 bin 368 kişiyle Ladik ve 16 bin 778 kişiyle Asarcık'ta yer aldı.

Nüfus artış hızı en fazla olan ilçeler sırasıyla binde 62,3 ile Atakum, binde 19 ile İlkadım, binde 16,1 ile Canik oldu. Nüfus artış hızı en düşük ilçeler ise binde -136,9 ile Salıpazarı, binde -66,4 ile Ayvacık ve binde -49,4 ile Asarcık oldu.

Samsun'da 2018 yılında 35,2 olan ortalama yaş ise 35,6'ya yükseldi. Ortalama yaş erkeklerde 34,7, kadınlarda 36,5 oldu. Samsun 32,4 olan Türkiye yaş ortalamasının üstünde yer aldı. Samsun'da 15 -64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus 2018 yılına göre 6 bin 672 kişi artarak 919 bin 781 kişiye çıktı. Samsun nüfusunun yüzde 68,2'si 15 ile 64 yaş arasında.