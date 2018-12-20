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Samsun'da 5 kişinin yaralandığı 'tarla sürme' kavgasına 2 tutuklama

Samsun’un Bafra ilçesinde ‘tarla sürme’ meselesi yüzünden çıkan ve 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde ‘tarla sürme' meselesi yüzünden çıkan ve 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı.


Bafra ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Sarıköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali Canbaş, bir süre önce Nesim Seven isimli şahıstan aldığı 9 dönüm araziyi çocukları ile birlikte traktörle sürmeye başladı. Canbaş ailesi tarlalarını traktörle sürerken olay yerine, eski sahibindeyken araziyi süren Ertuğrul Demir ve oğulları geldi. Arazinin yeni sahipleri tarafından sürülmesine karşı çıkan şahıslarla Canbaş ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken olayda 5 kişi yaralandı.


Olay sonrası jandarma ekipleri Samet Demir, Ertuğrul Demir ve kavgada ayağından yaralanan Erdal Demir'i gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildi. Adliyeye çıkarılan Ertuğrul Demir ve Erdal Demir tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi. Samet Demir ise mahkemece serbest bırakıldı.

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