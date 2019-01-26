Samsun'da 5 yılda 2 bin 39 km yol yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 30 Mart 2014 tarihinden 31 Aralık 2018 tarihine kadar Samsun'da toplam 2 bin 39 km nitelikli yol kaplaması yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Samsun'da yapılan yatırımlar hakkında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında sunum gerçekleştirdi. Yapılan sunumda 2018 yılında yapılan yatırımlar ve 2019 yılında yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler verildi.

5 yılda 2 bin 39 km nitelikli yol yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart 2014 tarihinden 31 Aralık 2018 tarihine kadar 1143,3 km beton/betonarme yol (277,2 km SSB, 866,1 km yaş beton yol), 364,7 km bitümlü sıcak karışım (BSK) yol 531,8 km sathi kaplamalı yol olmak üzere toplam 2 bin 39,8 km nitelikli yol kaplaması yaptı. 2019 yılında ise 314 km beton yol, 20 km bitümlü sıcak karışım ve 358 km sathi kaplama yol yapılması planlanıyor. Ocak ayı içerisinde planlanan yolun yüzde 15'i tamamlandı.

Lojistik Merkez müşterilerini bekliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Tekkeköy Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölgesi Samsun Müdürlüğünün ortaklığıyla Avrupa Birliği'nden sağlanan 53 milyon euroluk hibeyle yapılan lojistik merkezde idari bina, komisyoncular binası, 3 adet depo, su deposu, yangın istasyonu inşaat çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Türkiye'nin lojistik merkezi olmayı hedefleyen Samsun'u, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkas ülkelerine açılan ithalat-ihracat kapısı haline getirecek Samsun Lojistik Köy Projesi, Samsun şehir merkezinin yaklaşık 15 km doğusunda, Tekkeköy ilçesinde Aşağıçinik bölgesinde yaklaşık 672 dönümlük alan üzerinde kuruldu. Samsunport Limanı'na (ana giriş) 20 km, Yeşilyurt Limanı'na 7 km, Toros Gübre Limanı'na 5,6 km, Çarşamba Havaalanı'na ise 10 km uzaklıkta bulunuyor. Samsun-Ordu karayolu, Lojistik Köy'ün 1.8 km kuzeyinden geçmekte. Samsun-Çarşamba demiryolu hattı Lojistik Köy'ün tam olarak yanından geçiyor. Lojistik Köy'de 2018 yılı itibari ile 1 adet firmaya m2'si 3 dolar + KDV üzerinden 15 bin m2'lik bir alan kiralandı. Firmalara depo kiralama çalışmaları devam ediyor.