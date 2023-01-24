İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da 503 adet altın para, sikke ve 12 adet el yazmalı kitap ele geçirildi

Samsun’da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 503 adet altın para, sikke ve 12 adet el yazmalı kitap ile 2 adet dedektör ele geçirildi.

Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 503 adet altın para, sikke ve 12 adet el yazmalı kitap ile 2 adet dedektör ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Çarşamba, Bafra ve Yakakent ilçelerinde bulunan ikamet ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramamalarda 503 adet altın para ve sikke, 12 adet el yazması kitap ve 2 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli B.Ş. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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