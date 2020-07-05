Samsun'da 52 bin 920 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından 52 bin 920 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları bilgisi edinilen 3 şahıs yapılan operasyon neticesinde Samsun girişinde kullandıkları araçlarla yakalandılar. Gözaltına alınan 3 kişi ile birlikte 52 bin 920 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan hap ile 9.04 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen hapın Samsun'da bu güne kadar en fazla ele geçen sentetik ecza adlı hap olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.