Samsun'da 583 kök kenevir ele geçirildi, 18 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra, Terme, Salıpazarı, Atakum, Çarşamba ve Ondokuzmayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde; birçok uyuşturucu madde ile suç unsuru ele geçirildi. Operasyonlarda 18 şüpheli de gözaltına alındı. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bafra İlçesi Sarıçevre Mahallesinde 10 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın tarlasında yapılan arama neticesinde 179 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Bafra İlçesi Karpuzlu Mahallesinde 10 Ağustos günü şüpheli 4 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 16 kök kenevir bitkisi, 112 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiş olup olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Terme İlçesi Dibekli Mahallesinde 11 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 16 kök kenevir bitkisi, 856 gram kubar esrar maddesi ve 1 kök Skunk bitkisi, ele geçirilmiş olup olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Çarşamba İlçesi Ahubaba Mahallesinde 11 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 6 kilo 58 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Salıpazarı İlçesi Tacalan Mahallesinde 12 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği TUMBA ile yapılan arama neticesinde 65 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Atakum İlçesi Güney Mahallesinde 12 Ağustos günü şüpheli 4 şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı ormanlık arazide yapılan arama neticesinde 39 kök kenevir bitkisi ve 113 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Çarşamba İlçesi Uluköy Mahallesinde 12 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 20 gram kubar esrar maddesi ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Çarşamba İlçesi Karamustafalı Mahallesinde 13 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 4 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ve 233 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Salıpazarı İlçesi Cevizli Mahallesinde 13 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 3 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Çarşamba İlçesi Ağcagüney Mahallesinde 14 Ağustos günü şüpheli 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 85 kök kenevir ele geçirilmiş olup olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. 19 Mayıs İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde 14 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 10 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Toplam 11 olayda 18 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 11 kilo 824 gram kubar esrar maddesi, 583 kök kenevir bitkisi, 1 adet skunk bitkisi ve 2 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”