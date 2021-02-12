Samsun'da 6 bin 389 kişiye 2. doz Kovid-19 aşısı vuruldu

19) aşısı vurulurken, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 18 ilin tamamında ise toplam 35 bin 115 kişiye 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, “Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Şu ana kadar Türkiye genelinde 289 bin 397 kişiye 2. doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor. Verilere göre Karadeniz Bölgesi'nde en çok 2. doz aşılama Samsun'a yapılırken, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan toplam 18 ilde şu ana kadar 35 bin 115 kişiye 2. doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Karadeniz'de en çok 2. doz Kovid-19 aşısı olan insan Samsun'da

Aşı uygulamasının başladığı 25 Ocak'tan bu zamana kadar Samsun'da toplam 60 bin 384 kişiye 1. doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Samsun'da ayrıca 6 bin 389 kişiye de 2. doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan diğer 17 ilde 2. doz Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı ise şu şekilde oldu:

“Ordu'da 3 bin 653 kişi, Trabzon'da 4 bin 84 kişi, Sinop'ta bin 190 kişi, Amasya'da bin 617 kişi, Zonguldak'ta 2 bin 721 kişi, Gümüşhane'de 261 kişi, Bayburt'ta 168 kişi, Tokat'ta 2 bin 517 kişi, Çorum'da bin 954 kişi, Karabük'te 860 kişi, Artvin'de 780 kişi, Rize'de bin 676 kişi, Giresun'da 2 bin 34 kişi, Kastamonu'da bin 383 kişi, Bartın'da 521 kişi, Bolu'da 2 bin 47 kişi ve Düzce'de de 960 kişi olmak üzere Karadeniz'de toplam 35 bin 115 kişiye 2. doz Kovid-19 aşısı vuruldu.”

2. doz aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor.