İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da 6 bin 760 adet makaron ele geçirildi

Samsun’da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir işyerine yapılan operasyonda 6 bin 760 dal makaron ele geçirildi.

Samsun'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir işyerine yapılan operasyonda 6 bin 760 dal makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Canik İlçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada


3 bin 160 dal doldurulmuş makaron sigara ve 3 bin 600 dal sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

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