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Samsun'da 6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da apartmanın 6.

Samsun'da apartmanın 6. katındaki balkon camından düşen bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Köksal (45) evlerinin 6. katındaki mutfak balkonundaki camdan yere düştü. Ağır yaralanan ve 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Murat Köksal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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