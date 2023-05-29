Samsun'da 6 milyon dolarlık çevre yatırımı

Çöp sahalarından ‘yeşil enerji' üreten Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Sahası'nda yeni bir tesisi daha hayata geçiriyor.

Samsun Avdan Enerji ortaklığında sahaya kuru fermantasyon tesisini kuran Büyükşehir Belediyesi tesisten hem organik gübre hem elektrik üretecek. Karadeniz Bölgesi'nde ilk olan tesisten üretilen elektrik aylık 17 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak. Organik kompost gübre ise tarım ve peyzaj alanlarında kullanılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi içerisinde Mekanik Ayrıştırma Tesisi, Biyogaz Tesisi, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, Enerji Üretim Santrali ve Çamur Kurutma Tesisi bulunan Katı Atık Depolama Sahası'na şimdi de Kuru Fermantasyon Tesisi'ni kurdu.

Organik atıkların enerjiye çevrilmesinde dünyada kullanılan son teknolojilerden biri olan tesisin 6 milyon Dolarlık bir yatırım olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, "Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Mustafa Demir'in önderliğinde önemli bir adımla ciddi bir yatırımı hayata geçirdik. Yaklaşık 6 milyon dolarlık bir yatırım. Çözüm ortağımız Avdan Enerji ile birlikte şu an projeyi yürütüyoruz. Karadeniz Bölgesi'nde de ilki hayata geçirdik. Tesisin yüzde 95 imalat süreci bitti. Günün 24 saatinde çalıştırılabilip enerji elde edilebilecek bir tesis. Bu anlamıyla da diğer yenilebilir enerji kaynaklarından farklı" dedi.

Yüzde 95 imalat bitti

Kuru Fermantasyon Tesisi'nden günlük 450 ton organik atıktan biyogaz elde edileceğini ifade eden Tulumen, "Dünya Çevre Günü'ne kadar tesisimizi faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. 450 ton atığı tesis içerisine yüklemeye başladığımızda 24 gün sonra buradan çıkacak. Bu esnada normal düzenimizde sahaya aldığımız atıklardan bir birim biyogaz elde etmişken bu yöntemle aynı atık miktarından kazanacak olduğumuz gaz miktarı çok daha fazla olacak. Böylece normal kapasitemizin üzerinde daha fazla elektrik üretmiş olacağız. Sahamızdan yıllık 35 milyon kilovatsaatlik bir enerji üretimimiz vardı. Bu da 35 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyordu. Bu tesisle beraber 4 bin 500 kilovatsaatlik bir enerji daha elde edeceğiz. Bu da 17 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak" diye konuştu.

Yeşil adımlar

Tesisten sadece enerji değil aynı zamanda organik gübre de elde edileceğini dile getiren Tulumen, "Tesiste üretilecek organik kompost gübre ile kimyasal gübre kullanımı azalacak. Aynı zamanda tesisle birlikte buradan çıkan atığı biz komposta dönüştürdüğümüzde çöp sahamızın da içinde yaklaşık yüzde 60'lık bir alan kazanmış olacağız. Ortalama 10 yıllık olan sahalarımızın kullanım oranı daha da artacak. Bu tesis ile birlikte hem enerji elde edilecek. Hem sızıntı suyu miktarı azalacak. Depolama sahamızdan alan tasarrufu sağlayacağız. Hem de organik gübre üreteceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz tüm yeşil adımlarla amacımız çevreyi korumak ve geleceğe daha sağlıklı sürdürülebilir bir kent bırakmak. Paris Anlaşması'nı imzaladık. 2050'ye kadar yerel yönetimlerin karbon salınımını sıfırlaması gerekiyor. Bizim de attığımız bu adım 2050 yılı hedeflerimiz konusunda önemli bir adım. Tesisle birlikte sahamızdan elde ettiğimiz yenilebilir enerji miktarımızı artırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Dünyada kullanılan son tekonoloji

Organik atıkların işlenmesi için kurulan tesisin çalışma süreci ile ilgili bilgi veren Samsun Avdan Enerji Genel Müdür Yardımcısı Sinan Bektaş da "Gelen atıkların içinde yüzde 50 organik madde bulunmakta. O maddelerden yaklaşık 200 ton civarında maddeyi ayrıştırmadan sonra kuru fermantasyon tesisine alacağız. O maddeler tesisin içindeki karıştırıcı kollarla 55 derecede ısıtılıp sona gelecek ve ayrıştırılacak. Bu aşamalar 24 gün sürecek. 24'üncü günde maddeler sondan çıkacak. Bu aşamada da bir gaz oluşacak. Bu gazı da biyogaz tanklarında ve balonda biriktirdikten sonra enerji motorlarında elektriğe çevireceğiz. Bu sistem şu anda organik atıkların enerjiye çevrilmesinde dünyada kullanılan son teknolojilerden birisi. Samsun Büyükşehir Belediyesi de bu sisteme geçen nadir illerden biri. Bir kaç ilde uygulanıyor. Karadeniz'de de bir ilk diyebiliriz" ifadelerini kullandı.