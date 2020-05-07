Samsun'da 605 korona hastası sağlığına kavuştu

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun'da yeni tip korona virüsü (Kovid-19) hastalığıyla yürütülen etkin mücadele sayesinde dün itibariyle 605 Kovid-19 hastasının iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı.

Samsun'da yeni tip korona virüs hastalığıyla yürütülen etkin mücadele sayesinde dün itibariyle 605 Kovid-19 hastasının iyileşerek taburcu olduğunu söyleyen Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, il olarak pik dönemini atlattıklarını belirterek ancak gerekli özenin vatandaşlar tarafından gösterilmemesi durumunda, bu olumlu tablonun boşa gideceği, tüm kazanımların kaybedilip iki ay öncesine dönüş yaşanabileceği konusunda halkı uyardı.

Yürütülen eş güdümlü çalışma sayesinde hastanelerdeki tedavi ekipleriyle, sahada temaslı hastaları takip eden filyasyon ekiplerinin tam bir uyum içinde görev yaptığını belirten Sağlık Müdürü Dr. Oruç, bu çalışma sayesinde vaka sayısında her geçen gün düşüş yaşadıklarını ancak tüm olumlu verilere rağmen Ramazan ayının ve bayram sürecinin salgının kontrol altına alınmasında kritik bir dönem olduğunu vurguladı.

Ramazan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi tedbirlere en üst düzeyde uyulduğu takdirde çifte bayram yaşanabileceğini belirten Oruç, şunları söyledi:

“Bu sene iftar misafirliklerine ara vermemiz gerekiyor. Ramazan bayramında da yüz yüze görüşme yerine telefonla, görüntülü olarak büyüklerimizi arayarak bayramlarını kutlamamızın daha doğru olacağını düşünüyoruz. Bu bayram eski bayramlar gibi olmayacak. Ülke çapında Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen büyük mücadelenin boşa gitmemesi için, adımlarımızı daha da dikkatli atmamız gerekiyor. Bu zor süreci el birliğiyle, en az hasarla atlatacağız. Bu salgından hem ülke hem sağlık sistemi olarak güçlenerek çıkacağız ve sağlıklı günlere hep beraber döneceğiz.”