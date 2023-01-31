Samsun'da 61 bin 570 öğrenciye ücretsiz yemek

Samsun'da 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminden itibaren toplam 61 bin 570 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek. Hali hazırda eğitim öğretim yılının başında Samsun'da 32 bin 286 olan ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısı, eğitim-öğretim yılının ikinci yarısından itibaren 61 bin 570'e çıkacak.

Proje kapsamda okul öncesi eğitim öğrencileri ve taşımalı eğitimle öğrencilerin gittiği okulda taşımalı eğitimden yararlanmayan öğrenciler de ücretsiz yemekten faydalanacak. Ayrıca yine pansiyonlu okullarda sadece pansiyonda kalan öğrenciler ücretsiz öğle yemeği yerken yapılan ekleme ile pansiyon olan okullardaki tüm öğrencilere ücretsiz olarak yemek verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkânına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara kadar çok sayıda projenin kararlı bir şekilde uygulanmaya devam ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, “Bu sene başında ilimizde 32 bin 286 öğrencimiz ücretsiz öğle yemeğinden faydalanırken bu sayıyı bakanlığımızın politikaları doğrultusunda hazırlanan yeni uygulamayla 61 bin 570'e yükseltiyoruz. Okul öncesi tüm öğrencilerimize beslenme desteği, birleştirilmiş sınıflı okullarımızda, pansiyonlu okullarımızda ve taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarımızda ücretsiz olarak öğle yemeği vereceğiz” dedi.

Yemekler öğretmenevleri ile mesleki ve teknik Anadolu liseleri tarafından veya mutfağı olan anaokulları tarafından hazırlanacak. Öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için de önlemler alınırken öğrencilerin yaş ve ihtiyaçları doğrultusunda beslenme planları oluşturulacak. Öğünler, gıda mühendisleri danışmanlığında kalori hesapları yapılarak hazırlanacak ve üretim sürecinde iş güvenliği uzmanları da denetimde olacak.