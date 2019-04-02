Samsun'da 6,2 milyar TL'lik 597 proje var

2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başkanlığında SASKİ Toplantı Salonu'nda yapıldı. Samsun'daki kurum amirlerinin katıldığı toplantıda Samsun'da devam eden projeler ve yeni başlanacak projeler hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Bu toplantıda 2019 yılında yapılan yatırımların gerçekleşme durumları görüşülecek. Mart 2019 itibariyle ilimiz genelinde 597 proje bulunmakta olup, bunun 327'si yatırımcı kurum ve kuruluşlarca, 270'i belediyelerimizce yürütülmektedir. Projelerin toplam tutarı 6 milyar 256 milyon TL'dir. Bu projelere 2019 yılında 1 milyar 295 milyon TL ödenek tahsis edildi. Uygulama sonucunda bu ödenekten 232 milyon 87 bin TL kullanıldı. Nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 18'e tekabül etmektedir. Bu kapsamında il genelinde genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile belediyelerin yürüttüğü 597 projeden 61'i dönem sonu itibariyle (Mart) tamamlanmış, 351'i yıllara sari olarak devam etmekte, 78'i hale aşamasına gelmiş olup, 107 projeye ise henüz başlanamamıştır. 2019 yılının yatırımlar açısından başarılı bir yıl olmasını temenni eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

Toplantı, açılış konuşmasının ardından kurumların sunumlarıyla devam etti.