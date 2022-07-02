Samsun'da 64 bin 800 dal bandrolsüz makaron ele geçirildi

Samsun'da kaçakçılık polisinin yaptığı operasyonda 64 bin 800 dal bandrolsüz boş makaron ile kaçak tütün mamülleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 64 bin 800 dal bandrolsüz boş makaron, 20 adet 1 kiloluk paketler halinde bandrolsüz tütün, 110 adet TAPDK bandrolü, 1 adet otomatik sigara sarma makinesi ve 6 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili S.Y. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan işlem başlatıldı.