Samsun'da 67 yaşındaki şahıs banyoda ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 67 yaşındaki şahıs evinin banyosunda ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Hacı Zülfikar Sokak'ta 5 katlı apartmanın 3. katında yalnız başına yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Rıfat Ataseven'den haber alamayan yakınları polisi arayarak durumu bildirdi. Eve giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsı banyoda yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceset, burada savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun'a gönderildi.