Samsun'da 7 bin 336 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da 7 bin 336 adet uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, İstanbul'dan kargo yolu ile uyuşturucu madde getirildiği bilgisi alındı. Bilgi üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, şüpheli M.G.'yi 7 bin 336 kapsül sentetik ecza ile yakaladı. "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alınan M.G. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.G., "Ben kendim uyuşturucu hap kullanıyorum. Sosyal medyadan tanıştığım bir kişiden içmek için hapları alıp, bana kargo ile gönderdi. Hapların miktarının fazla olduğunu bilmiyordum" dedi.

Mahkemece tutuklanan M.G. Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.