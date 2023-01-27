Samsun'da 7 bin kişi kanser şüphesiyle hastanelere yönlendirildi

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, 2022 yılında Samsun'da 117 bin kişinin kanser taramalarının yapıldığını ve kanser riski taşıyan 7 bin kişinin hastanelere yönlendirildiğini söyledi.

Samsun'da 2022 yılında yürütülen kanser tarama, eğitim ve farkındalık çalışmaları hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç binlerce kişiye kanser taraması yaptıklarını belirtti. Ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalardan bahseden Müdür Oruç, “Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerimiz (KETEM), ilçe sağlık müdürlüklerimiz, toplum sağlığı merkezlerimiz, sağlıklı hayat merkezlerimiz, aile hekimliği birimlerimiz önemli bir rol üstleniyor. Bu çalışmalar çerçevesinde il genelinde kamu / özel tüm sağlık tesislerimizde 2022 yılında 40 – 69 yaş arası 55 bin kadınımıza meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası 30 bin kadınımıza serviks kanseri taraması, 50-70 yaş arası 32 bin vatandaşımıza ise kolorektal kanser taraması olmak üzere toplam 117 bin kişinin vatandaşımızın kanser taramalarının tamamladık. Bu taramalar sonucunda tarama işlemleri Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı tesislerde yapılan 50 bin Samsunlunun, 3 bin 175'inin sonuçları kanser şüphesi taşıdığı için bir üst basamak sağlık kuruluşlarımıza yönlendirilmiştir. Veriler bize yaklaşık ortalama yüzde 6 düzeyinde tarama sonrası kanseri riski ortaya çıktığını göstermektedir. Bu da ilimizin tamamında yapılan 117 bin taramada yaklaşık 7 bin kişinin kanser riski şüphesiyle ileri tetkik için hastanelerimize yönlendirildiğini göstermektedir” dedi.

25 bin vatandaş bilgilendirildi

7 bin kişide kanser riski çıkmasının kanserin taramaların ve erken teşhisinde önemini bir kez daha gösterdiğini işaret eden Müdür Oruç, “Kanser farkındalık çalışmalarımız sadece taramalarla sınırlı kalmamış, halka yönelik yapılan bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde 25 binin üzerinde vatandaşımıza kanser ve kanser taramaları hakkında bilgi verilmiş, mobil kanser tarama aracımızla merkeze uzak noktalarda bulunan vatandaşlarımıza aracımız gönderilerek, taramalar yerinde yapılmıştır. Özellikle il ve ilçe merkezine uzak yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın kanser tarama hizmetlerinden mahrum kalmamaları için planlanan mobil kanser tarama çalışmasından faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın bir telefonla aile hekimlerimize, ilçe sağlık müdürlerimize ve İl Sağlık Müdürlüğü kanser birimimize ulaşarak, evlerine en yakın yerde taramalarını yaptırabilirler. Bu çalışmalarda amacımız erken teşhisle birçok kanser türünün önüne geçilebileceği bilincini tüm halkımıza aktarmak, olabildiğince çok risk grubundaki insanımıza ulaşarak, hayati bir riskle karşılaşmalarını önlemek için kanser taramaları yapmaktır. Ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığımız tarafından sunulan bu hizmete vatandaşlarımız ilimizde KETEM'lerimiz, sağlıklı hayat merkezlerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde kolaylıkla ulaşabilirler. Bu vesileyle vatandaşlarımıza kanserden değil geç kalmaktan korkmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, tüm risk grubundaki vatandaşlarımızı taramalarını yaptırmak üzere merkezlerimize davet ediyoruz” diye konuştu.