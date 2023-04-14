Samsun'da 76 farklı hastalık ve zararlı ile mücadele edilecek

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Program Toplantısı düzenlendi. Bitkisel üretimde pestisit kalıntısı ile mücadele kapsamında 2023 Yılı “Tavsiye Dışı Pestisit Kullanımına Karşı Mücadele Yılı” olarak belirlenirken, üreticilere de bu doğrultuda eğitimler verilecek.

“76 farklı hastalık ve zararlı ile mücadele edecek”

Hastalık ve zararlı ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade eden İbrahim Sağlam, “İlimiz tarımsal üretiminde önemli yer tutan ürünlerden en yüksek verimin alınması için hastalık ve zararlıların kontrol altında tutulması gerekmektedir. Her ne kadar zirai mücadele teknik talimatlarımız olsa da iklim değişikliği ile birlikte zararlı organizmaların yaşam döngüsü, yayılma alanı, popülasyon yoğunluğu değişmekte, bunun için bizlerin teknik personellerin sahada olması önemli ve gereklidir. İl müdürlüğümüzce bu kapsamda 2023 programında yer alan zararlı organizmalardan 76 farklı hastalık ve zararlıda mücadele çalışmaları yapılacaktır. İlimizde 28 hastalık ve zararlı için özel sürvey çalışmaları yapılacaktır. Meyvede çiçek ve meyve monilyası ve kivide bakteriyel kanser konularında ilimizde ari alan çalışmaları devam etmektedir.2023 yılında ilimizde 4 üründe 26 bin 951 dekar alanda entegre mücadele programı uygulanacaktır. Ayrıca 2 üründe 461 dekar alanda entegre ve kontrollü ürün yönetimi programı uygulanacaktır” dedi.

Alınacak tedbirlerden de bahseden Müdür Sağlam, “Bitkisel üretimde zirai ilaç kalıntısının önlenmesi, tüketicilere sağlıklı gıda sağlanması, doğal dengenin korunması, bitkisel üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla hasat öncesi pestisit denetimi programı gereğince ilimizde 2023 yılında sebzeden 396 adet, meyveden 90 adet olmak üzere toplam 486 adet numune alınacaktır” diye konuştu.

Yapılan toplantıda bitkisel üretim ve bitki sağlığı şubesinde görevli konu sorumlusu teknik elemanlarca il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik elemanlara 2023 yılında uygulanacak bitki sağlığı programı hakkında bilgiler verildi.