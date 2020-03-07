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Samsun'da 8 aylık hamile kadına saldıran şahıs tutuklandı

Samsun’da 8 aylık hamile Irak uyruklu kadına sokak ortasında saldıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 8 aylık hamile Irak uyruklu kadına sokak ortasında saldıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesinde 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 aylık hamile olan Irak uyruklu F.M.A. (34) adlı kadın eczaneye ilaç almaya giderken iddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayarak darp edildi. 2 çocuk annesi kadın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri Iraklı hamile kadına saldırarak darp ettiği iddia edilen 25 yaşındaki R.Ç.'yi dün yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek adli rapor alınan R.Ç., söz konusu kadına saldırmadığını, kadını sadece öptüğünü iddia etti. R.Ç. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan R.Ç. Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen R.Ç. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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