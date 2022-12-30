Samsun'da 800 bin kişi hastane randevusuna gitmedi

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun'da 2022 yılının 11 ayında 800 bin kişinin hastane randevusuna gitmediğini açıklayarak, “Randevuyu alıp gelmediği halde iptal etmeyenler 15 gün içerisinde tekrardan randevu alamayacak” dedi.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Samsun'da da zaman zaman hastane polikliniklerinden randevu alma sıkıntısı yaşanıyor. Hastalar, muayene olmak istedikleri polikliniklerden randevu almak istediğinde bazen 1-2 ay bekleyebiliyor. Bazı zamanlarda vatandaşların randevu almakta zorluk çektiğini belirten Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç, hastane polikliniklerinden randevu alan 2 milyon 600 bin kişiden 1 milyon 800 bin kişinin randevularına geldiğini, randevu alanların 5'te 1'inin ise randevularına gelmediğini söyledi.

“800 bin kişi randevularına gitmedi"

2022 yılında 11 aylık dilimde randevu alan yaklaşık 800 bin kişinin randevularına gitmediklerinin altını çizen Muhammet Ali Oruç, “Samsun'daki hastanelerimizde yıl boyunca değerlendirmeleri yaptığımız zaman 11 aylık süreç içerisinde yaklaşık 3 milyon 100 bin civarında MHRS randevu kapasitesi açtık. Bu kapasitenin yaklaşık 2 milyon 600 binden fazlası vatandaşlarımız tarafından alınmış oldu. Tabii, geldiğimiz noktada 2 milyon 600 bin randevunun, 1 milyon 800 binden biraz daha fazla olmak üzere vatandaşlarımız randevularına geldiler. Gelmeyen randevulara baktığımızda bunların yaklaşık olarak 5'te 1'inin randevulara gelmediğini görmekteyiz. Bu en çok gelinmeyen poliklinikler de kardiyoloji, göz ve cildiye gibi yoğun olan poliklinikler. Burada alınan randevulara gelmeyecek olan vatandaşların randevularını iptal etmelerini istiyoruz. Bakanlığımız da açıkladı. Randevuyu alıp gelmediği halde iptal etmeyenler 15 gün içerisinde tekrardan randevu alamayacaklar. Erkenden muayene olanların da 15 gün içerisindeki randevusu iptal olmuş olacak. Vatandaşlar, gelmeyecekleri randevularını iptal ederlerse randevu bekleyen vatandaşlar da MHRS'den randevularına alarak çok kısa şekilde muayene olabilecekler” diye konuştu.

Önce aile hekimi

Vatandaşların hastanelerden randevu almadan önce aile hekimlerine danışması gerektiğini ifade eden Oruç, “Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın randevulara daha rahat ulaşabilmeleri için yaklaşık 50 tane daha poliklinik eklemiş olduk. Son 2 ayda da ilimize 100'ün üzerinde uzman hekim ve 200'ün üzerinde de pratisyen hekim geldi. Burada sağlık hizmetlerimizi daha nitelikli ve rahat şekilde uygulamaktayız. Vatandaşlardan istediğimiz, hasta olduklarında ya da hastalığı takip edeceklerinde öncelikle aile hekimleriyle görüşmelerini istiyoruz. Aile hekimlerimiz ayrıca aile danışmanlarımızdır. Sağlıkla ilgili her türlü iş ve işlemlerimizi aile hekimlerine danışabilir. Aile hekiminin yönlendirmesiyle gereken polikliniklere gidersek hem hastanelerdeki poliklinik yükünü daha rahat bir şekilde halletmiş oluruz. Böylece doğru branşta randevu alarak tedavimizi daha rahat bir şekilde düzenlemiş oluruz” şeklinde konuştu.