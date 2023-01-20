Samsun'da 800 dönüm üzerine bin 608 iş yerinden oluşan dev sanayi sitesi inşa ediliyor

Samsun'da 800 dönüm alan üzerine bin 608 iş yerinden oluşan dev sanayi sitesi inşa ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bin 526 dükkan ve 82 ticari birimin bulunacağı Toybelen Sanayi Sitesi'nin yüzde 60'ının bittiğini ve 2023 yılı içerisinde Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümünün fiili olarak esnafın da alana taşınmasıyla gerçekleşmiş olacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteği ile TOKİ tarafından inşa edilen Toybelen Sanayi Sitesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi esnafının taşınacağı Toybelen Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Demir, "Samsun'da Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümü gerçekleşiyor” dedi.

Deniz manzaralı sanayi sitesi

Toybelen Sanayi Sitesi'nin kurulduğu alanın adeta bir şehir gibi olacağını belirten Başkan Demir, "2019 seçimlerinden sonra lansmanını yapmıştık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katkılarıyla TOKİ aracılığıyla ihale edilmiş bir alandır. bin 526 tane sanayi dükkanı, 82 tane de çeşitli ticari amaçla kullanılacak alanlar var. Şu anda inşaat alanı yüzde 60'a yaklaştı. 800 dönüm üzerine kurulu bir sanayi alanıdır. 2023 yılı içerisinde Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümünü fiili olarak esnafın da buraya taşınmasıyla gerçekleşmiş olacaktır. Toybelen Sanayi Sitesi ise deniz manzaralı Türkiye'de ilk sanayi sitesidir. Burada da bir şehir doğuyor artık. Buranın çevresini ve etrafının yollarını açıyoruz. Samsun şu anda dışarıdan ciddi anlamda göç alıyor. Biz de alt yapıları en güzel şekilde yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Gülsan'ın uygulama projesi bitti

Gülsan Sanayi Sitesi'nde kamulaştırma çalışmalarına başladıklarını açıklayan Demir, "Gülsan'da yapılacak çevre düzenlemesinin uygulama projesi bitti. Burası 252 dönüm büyüklüğünde. Esnafı Toybelen'e taşıdığımızda o 252 dönümü de Doğupark alanı ile birlikte tamam 650 dönümlük alanı tam Samsun'un kalbinde müthiş bir yeşil alana dönüştüreceğiz. Buna 100 dönümlük Millet Bahçesi'ni de dahil edeceğiz. 7'den 70'e herkesin çok güzel zaman geçirebileceği, eğitim, kültür ve ticari alanların da yer alacağı projeyi Samsun'a kazandıracağız” şeklinde konuştu.

İlkadım'da ve Canik'te toplu konutlar bitmek üzere

Kentsel dönüşümün de hızla devam ettiğini anlatan Başkan Demir, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Samsun'daki kentsel dönüşümü sadece bir cepheden değil topyekun bir çalışma başlattık. Özellikle bizim Canik ilçemizde ve İlkadım merkez ilçemizde yaygın bir şekilde neticeye ulaştıracak projeler ihale edildi. Canik'te 700 konut, İlkadım'da da bin 404 konut şu anda inşası bitmek üzeredir. 2019'dan sonra projelendirildi, ihale edildi, başladı ve şu anda bitiyor.”