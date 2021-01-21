Samsun'da 85 yaş üstü aşılamasına başlandı

Samsun'da korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 85 yaş üstü kişilerin aşılanmasına bugün itibarıyla başlandı.

Sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından 85 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına da bugün itibariyle başlandı. Aşı randevusunu oluşturan vatandaşlar, sağlık kuruluşlarımızda aşılarını yaptırabiliyorlar. Sağlık kuruluşuna gelemeyecek durumda olan vatandaşlar için ise aşıları mobil aşı ekipleri tarafından evlerinde yapılacak.

Bakanlık koordinasyonunda sürdürülen Kovid-19 aşı uygulama süreci hakkında bilgi veren Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde Sağlık Bakanlığımızın belirlediği sıralamaya göre Kovid-19 aşı uygulamasını adım adım sürdürüyoruz. Bu çerçevede ilk etapta öncelikli risk grubu olarak belirlenen sağlık çalışanlarımız, huzurevi, engelli ve bakımevi gibi merkezlerde kalan misafirlerimiz, buralarda görev yapan çalışanlar ve 90 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamasına başlamıştık. Bugün itibariyle de 85 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılama işlemine başlıyoruz. Aşı olmak isteyen 85 yaş üstü vatandaşlarımız Alo 182 hattını arayarak ya da MHRS uygulamaları üzerinden randevu oluşturarak başvurularını yapabilirler. Aşı başvurularını oluşturan vatandaşlarımız, isterlerse randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını kendilerine yaptırabilecekleri gibi, sağlık kuruluşuna gidemeyecek durumda olduklarını belirtmeleri halinde aşılarını, hekim ve uzman sağlık personeliyle birlikte evlerine gelecek mobil aşı ekiplerimize ikametlerinde de yaptırabilirler” dedi.

Aşı uygulamasının mecburi olmadığına da değinen Oruç, şunları söyledi:

“Aşı uygulaması ülkemizde mecburi değil, gönüllülük esasına göre sürdürülen bir uygulamadır. Ancak özellikle risk grubunda olan vatandaşlarımız için aşının hayati önemi düşünüldüğünde; 85 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın hiç tereddüt göstermeden mutlaka başvurularını yapmalarını ve aşı olmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız aşılama süreciyle ilgili bilgi almak istedikleri bir konu olursa Sağlık İl Müdürlüğümüzün 311 25 21 / 22 / 24 nolu telefonlarından Kovid-19 Bilgi ve Danışma Hattımızı arayarak da bilgi alabilirler. Sürecin diğer adımları Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenerek kamuoyuna duyurulacaktır. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak deneyimli aşı ekiplerimizle Kovid-19 hastalığını ilimizden uzaklaştırmak için, etkin bir şekilde aşı uygulamasını sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı da aşı süreci tamamlanana ve Sağlık Bakanlığımız tarafından artık bitti denene kadar, önlemlere azami dikkat gösterip, kurallara uyarak yanımızda olmaya davet ediyoruz. Bu mücadeleyi ancak hep birlikte mücadele edersek kazanabiliriz.”