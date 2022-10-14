Samsun'da 9 ayda 17 bin 940 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2022 yılının ilk 9 ayında toplam 17 bin 940 konutun satışı gerçekleşirken, eylül ayında satılan konut sayısı 1842 oldu.

TÜİK, konut satış istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki illerden Samsun'da eylül ayında 1842 konut, Tokat'ta 528 konut, Çorum'da 762 konut ve Amasya'da 544 konut satıldı. Ayrıca çevre illerden Sinop'ta eylül ayında 272 konut satılırken, Ordu'da ise Eylül ayında satılan konut sayısı 733 oldu.

2022 yılının ilk 9 ayı baz alındığında Samsun'da toplam 17 bin 940 konut, Tokat'ta 4 bin 584 konut, Çorum'da 6 bin 474 konut, Amasya'da 3 bin 772 konut, Sinop'ta 2 bin 466 konut ve Ordu'da 7 bin 950 konut satışı yapıldı.

Yabancılar Karadeniz'de en çok Samsun'dan konut aldı

Türkiye genelinde Karadeniz Bölgesi'nde yabancılara en çok konut satılan il Samsun oldu. Samsun'da 2022 yılının ilk 9 ayında yabancılara 823 konut satıldı. Bu konutların 52'si eylül ayında satılırken, yabancılara en çok konutun satıldığı ay 147 konut satışı ile mart ayı oldu.

Türkiye'de 9 ayda yabancılara en çok konut satılan iller sırasıyla İstanbul 19 bin 594, Antalya 14 bin 594, Mersin 2 bin 596, Ankara 2 bin 295, Bursa 1532, Yalova 1375, Sakarya 1054, İzmir 972, Samsun 823 ve Trabzon 752 şeklinde gerçekleşti.

Ülke genelinde yılın ilk 9 ayında yabancılara satılan toplam konut sayısı 49 bin 644 olarak kayıtlara geçti.