Samsun'da 9 kilo 975 gram esrar ele geçirildi: 8 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kilo 975 gram kubar esrar ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde yetiştirerek ticaretini yaptığı bilgileri bulunan şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda, 9 kilo 975 gram esrar maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.