Samsun'da 9 kişinin yaralandığı işçi servisi kazasında polis, yaralı karga yavrusuna da hastaneye götürdü

Samsun'da işçi servisinin refüjdeki ağaca çarptığı kazada 9 kişi yaralandı. Aracın çarptığı araçtaki yuvadan düşerek yaralanan karga yavrusu da polisler tarafından ekip otosuyla hayvan hastanesine götürüldü.

Kaza, Samsun'un Atakum Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Yalçın'ın kullandığı 55 C 0980 plakalı Redeer firmasının personel servisi midibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki demir korkulukları parçalayıp çam ağacına çarptı. Ağacı belinden kırıp, gövdesini de altına alan araçta bulunan sürücü Barış Yalçın ile birlikte Kübra Eroğlu, Betül Erdil, Mert Öztürk, Emre Üstündağ, Selahattin Tuncer, Emre Bohaçacı, Muhammet Ali Kurt ve Erhem Erdoğdu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü resmi ekiplerinden Komiser Yardımcısı Dursun Ali Şekerci ile polis memurları Abdulkadir Gör ve Mehmet Yalçın, kazanın olduğu yerde aracın çarptığı ağaçtaki yuvadan düşen 2 karga yavrusunu gördü. Komiser Yardımcısı Şekerci ve polis memurları karga yavrusundan birinin telef olduğunu, diğerinin ise yaralı olduğunu fark etti. Polisler, yaralı kargayı yerden alarak polis aracıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü. Polislerin bu davranışı ise vatandaşlar tarafından takdirde karşılandı.

Komiser Yardımcısı Dursun Ali Şekerci ile polis memurları Mehmet Parlak ve Yakup Şahin'in geçen yıl Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında 93 yaşındaki yaşlı kadını sırtlarına alarak evden çıkartarak kurtarmaları nedeniyle Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından ödüllendirildikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.