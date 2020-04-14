Samsun'da 92 yaşındaki bir kadın korona virüsten hayatını kaybetti

Samsun’da 92 yaşındaki bir kadın korona virüs teşhisi ile tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'da 92 yaşındaki bir kadın korona virüs teşhisi ile tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde ikamet eden 92 yaşındaki Nuriye Ç., yaklaşık 5 gün önce korona virüs şüphesiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Covid-19 tahlilleri pozitif çıkan yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde bugün hayatını kaybetti.