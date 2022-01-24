Samsun'da 986 olan enerjisiz trafo sayısı 400'e düşürülecek

Dr. Zülkif Dağlı, il genelinde 986 olan enerjisiz trafo sayısının gün sonunda 400'e kadar düşürüleceğini söyledi.

YEDAŞ Genel Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kar yağışına bağlı yoğun hava muhalefeti nedeniyle elektrik kesintileri yaşanan bölgelerine yeniden elektrik verilebilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora'dan bilgi aldı.

Bu sabah itibarıyla 986 trafo enerjisiz iken, gün sonunda enerjisiz trafo sayısının 400'e düşürülmüş olacağını ifade eden Vali Dağlı, vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi için şu anda sahada 100'ün üzerinde araç ile 215 YEDAŞ personelinin hizmet verdiğini belirterek, gerekli müdahalelerin tüm imkanlar kullanılarak hızla gerçekleştirildiğini ifade etti.