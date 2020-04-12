Samsun'da aç kalan güvercinleri polisler besledi

Samsun'da sokağa çıkma yasağından dolayı aç kalan güvercinleri polisler besledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların yem atarak beslediği güvercinler aç kaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Şahin diye adlandırılan motosikletli trafik polislerinden Uğur Kurt ve Savaş Ertekin, fırından satın aldıkları ekmekleri elleriyle parçalara bölüp aç kalan güvercinleri besledi. Güvercinler ekmek kapma yarışına girerken, polisler güvercinlere su vermeyi de unutmadılar. Polis memurları Uğur Kurt ve Savaş Ertekin, daha sonra Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykellerinin bulunduğu Tütün İskelesi'ne giderek, sahildeki martılara da ekmek attılar.