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Samsun'da ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 4 araca zarar verdi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 4 araca zarar verdi.


Olay, Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sedde boyunda şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi. Devrilen ağaç park halinde bulunan 4 aracın üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağaç belediye ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.

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