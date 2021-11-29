Samsun'da ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 4 araca zarar verdi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 4 araca zarar verdi.
Olay, Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sedde boyunda şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi. Devrilen ağaç park halinde bulunan 4 aracın üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağaç belediye ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.