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Samsun'da ağustos ayında 2 bin 203 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurum (TÜİK) verilerine göre Samsun’da ağustos ayında 2 bin 203 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurum (TÜİK) verilerine göre Samsun'da ağustos ayında 2 bin 203 konut satıldı.


TÜİK, geçen aya dair konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ağustos ayında 123 bin 491 konut satıldı. Samsun'da ise bu rakam 2 bin 203 olarak kayıtlara geçti.


TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Tokat'ta 564 konut, Çorum'da 851 konut, Amasya'da da 536 konut satıldı.

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