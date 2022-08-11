Samsun'da ağustos sıcakları bunaltıyor

Samsun'da ağustos sıcakları nemin de etkisiyle vatandaşları bunaltıyor.

Samsun merkezde ağustos ayının ortasında termometreler 36 dereceyi gösterdi. Yüzde 7O'lere ulaşan nem oranı ile hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaşırken, evlerde duramayan ve bunalan Samsunlular sahillerin yolunu tuttu. Aşırı sıcaklardan dolayı evde duramadıklarını belirten vatandaşlar, serinlemek için denize girmeyi tercih ettiklerini, evlerde kapı-pencere açsalar bile serinleyemediklerini söyledi.

Doğu kesimlerde yağış bekleniyor

Meteoroloji uzmanları Samsun merkezde hava sıcaklıklarının bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini, yarından itibaren Samsun'un doğu bölgelerinde aralıklarla yağış beklenildiğini bildirdi.