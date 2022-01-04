Samsun'da akademik kariyer yapmak isteyen öğretmenlere müjde

Samsun Valiliği himayelerinde, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli okul yöneticileri ve öğretmenlerin OMÜ'nün açacağı lisansüstü programlara başvurabilmesine ilişkin olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve OMÜ arasında hazırlanan ‘Lisansüstü Eğitim Protokolü'; Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in katılımıyla imzalandı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bu protokolle birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli eğitimcilerin, lisansüstü eğitim alarak, görev alanları ile ilgili konularda yeterliliklerini artıracaklarına ve uzmanlaşacaklarına inandığını belirtti.

Eğitimcilerin, protokol kapsamında alacakları lisansüstü eğitim ile yetinmeyip ardından doktora eğitimine de devam etmelerini temenni ettiklerini ve bunun da eğitimin kalitesinin artmasına olumlu katkılar sunacağını ifade eden Vali Dağlı, protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.

Protokol kapsamında Samsun'da görev yapan öğretmenlere lisansüstü eğitimleri için özel kontenjan ayrılacağı ve yüzde 30 indirim sağlanacağı öğrenildi.