Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Samsun'da silahlı ve maskeli soyguncu akaryakıt istasyonu çalışanlarını silahla etkisiz hale getirerek paraları alıp kaçarken, soygun anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kimliği belirsiz soyguncu, "Para sizin paranız değil, ihtiyacım vardı" diyerek paraları alıp kayıplara karıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda 19 Eylül gecesi saat 03.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kar maskeli ve ellerinde cerrahi eldiven bulunan soyguncu akaryakıt istasyonunun market kısmına gelerek market sorumlusu İsa B. ile pompa görevlisi Erdal Ş.'ye tabancasını doğrultarak "Parayı ver, parayı ver. Çıkart parayı. Kaldır elleri kaldır" dedi.

İsa B. ve Erdal Ş. ellerini havaya kaldırınca soyguncu plastik kelepçe verdiği İsa B.'nin pompacı Erdal Ş.'nin ellerini kelepçelemesi istedi. Silahlı soygununun ısrarı üzerine İsa B. Erdal Ş.'nin ellerini plastik kelepçe ile bağladı. "Kasa" diye seslenen soyguncu, "Eller yukarı" diyerek parayı istedi ve pompacının markete getirip saydığı 3 bin 500 lirayı aldı. Yine para isteyen soyguncu İsa B.'nin çekmeceden bin lira daha para vermesi üzerine "Bu kadar mı? " diye parayı azımsayarak, "Para sizin paranız değil, ihtiyacım vardı" diyerek bin lirayı da alıp 4 bin 500 lira ile kaçtı. Soygun anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaybedildi. Akaryakıt istasyonu çalışanları polise ihbarda bulundu. Polis olay yerinden kaçan silahlı soyguncunun kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.