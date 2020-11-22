İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 yaralı

Samsun’da alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muhtar olduğu öğrenilen alkollü sürücü E.U. idaresindeki 06 FT 7068 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Çağatay H.A. idaresindeki 60 ABP 141 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 60 ABP 141 plakalı araç da önünde kırmızı ışıkta bekleyen 55 ACC 131 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüsü Çağatay H.A. yaralandı. Yaralı sürücü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazadan sonra kaçan alkollü sürücü E.U. daha sonra olay yerine geri geldi. E.U. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.