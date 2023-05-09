Samsun'da altyapıya 3,5 milyar TL'lik yatırım

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından son 4 yılda altyapıya yaklaşık 3,5 milyar TL'lik yatırım yapıldı.

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından son 4 yılda 17 ilçede yeni içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu hatları döşenirken işlevini kaybetmiş olan, yetersiz kalan veya tahribata uğramış eski hatlar ise yenilendi. Özellikle kırsal bölgelerdeki mahallelerin su ile ilgili sorunlarını gidermek için ekipler yoğun mesai harcadı. Bu kapsamda SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından son 4 yılda 2 milyon 678 bin 857 metre içme suyu, 360 bin 752 metre kanalizasyon ve 84 bin 711 metre yağmursuyu hattı yapıldı. 7 adet içme suyu ile 5 adet atık su arıtma tesisi hizmete alındı. SASKİ tarafından son 4 yılda yapılan yatırım tutarı toplam 3 milyar 497 milyon 274 bin 732 lira oldu.

Alt yapıya 4 yılda 3,5 milyarlık yatırım

Samsun için hep daha iyisini, daha güzelini yapma heyecanı ile çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Atık su arıtma ve içme suyu arıtma tesislerinden altyapıya, içme suyu depolarının inşasından bakım onarımına, üst yapıdan dere ıslah ve temizlik çalışmalarına, sağlıklı içme suyu temininden yağmur suyu hatları ve ızgaralarının temizliklerine kadar hizmet sahamız içerisinde yer alan her alanda vatandaşımızın yanındayız. Altyapı projelerimizin geleceğe atılmış bir mühür olduğunu çok iyi biliyoruz. Göreve başladığımız günden bugüne kadar alt yapıya 3 milyar 497 milyon, 274 bin 732 lira yatırım yaptık. Samsun'un 17 ilçesinde dev bütçeli alt yapı yatırımları inşa etmeye devam ediyoruz" dedi.

Samsun'un her noktasına hizmet

Altyapı çalışmalarının planlanan programlar dâhilinde süreceğini de vurgulayan Başkan Demir, "SASKİ Genel Müdürlüğümüz altyapı yatırımları ile vatandaşlarımıza sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün yukarıya taşıyor. Sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Samsun'un her noktasına ulaştırabilmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Tek arzumuz var. O da Samsunlu vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli, daha sağlıklı bir yaşam sürmesi ve yarınlarımıza daha yaşanılır bir çevre bırakmak" diye konuştu.