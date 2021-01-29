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Samsun'da Alzheimer hastası yaşlı adamdan haber alınamıyor

Samsun’da 73 yaşındaki Alzheimer hastalığı başlangıcı olan bir kişi kayıplara karıştı.

Samsun'da 73 yaşındaki Alzheimer hastalığı başlangıcı olan bir kişi kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk babası 73 yaşındaki Hüseyin Coruh bugün saat 11.00 sıralarında evinden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Alzheimer hastası olan Hüseyin Coruh'un akşam eve gelmesi üzerine hayatından endişe eden ailesi bulunması için İlyasköy Polis Merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Hüseyin Coruh'un hastalığından dolayı evinin adresini bulamayacağı ifade edilirken, gören veya yerini bilenlerin polise haber vermeleri istendi.

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