Samsun'da 'Amatör Spor Haftası' başladı

Samsun'da 'Amatör Spor Haftası' açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

Samsun Canik Atatürk Spor Salonu'nda 'Amatör Spor Haftası' açılış töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda OMÜ Halk Oyunları Topluluğu tarafından gösteriler sunuldu.

Törende konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, “Gençlik ve Spor bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Amatör Spor Haftası, 81 ilde olduğu gibi ilimizde ve ilçelerimizde de çeşitli spor aktiviteler ile kutlanmaktadır. Amatör Spor Haftası boyunca yapılan etkinliklerle, halkımızı düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirmek, spor merkezlerimizde spora yeni başlayan çocuklarımıza müsabaka tecrübesi kazandırmak ve bunlara yönelik müsabakalar düzenleyerek, ülkemizde topyekun spor bilinci ve kültürünü oluşturma amacı güdülmektedir. Hafta vesilesi ile yaptığımız etkinlikler ile çocuklarımıza ve gençlerimize sporu sevdirmek, onları kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olmalarını sağlama amacı güdülmektedir. Amatör Spor Haftası ile Samsun'da spor kültürünü yayarak her hanede, spor yapan kişi sayısını artırmak, hedeflerimiz arasındadır. Gençlerimizi boş zamanlarında, spor sahalarının yanı sıra, gençlik merkezlerimizin gönüllü gençlik faaliyetlerine de bekliyor ve birlikte çalışmayı arzu ediyoruz. Bu vesileyle Samsun'da amatör olarak spor yapan bütün sporcularımızın, kulüplerimizin amatör spor haftasını kutluyor, 7'den 70'e bütün Samsunluları spor yapmaya, spor tesislerimizi kullanmaya ve eğitim hizmetlerinden faydalanmaya davet ediyoruz” dedi.

Düzenlenen açılış programında sırasıyla, judo, güreş, kick boks, tekvando, karate, artistik jimnastik, trambolin gibi farklı spor dallarında gösteriler gerçekleştirilirdi. Küçük yaşlardaki sporcuların renkli görüntüleri seyircilerden alkış aldı.

9 Ekim'e kadar sürecek Amatör Spor Haftası etkinliklerine yaklaşık 3-4 bin sporcunun katılması bekleniyor.